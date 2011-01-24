В Винницкой обл. пассажироперевозки увеличились на 3%

В 2010 году объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области увеличился на 2,6% или 6,466 млн. пассажиров, по сравнению с 2009 годом, - до 255,1 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в 2010 году пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, возросли на 1,1%, по сравнению с 2009 годом, - до 32,76 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, в 2010 году сократились на 1,7%, по сравнению с 2009 годом, - до 100,25 млн. пассажиров.

Также в 2010 году электротранспортом в областном центре перевезено 122,1 млн. пассажиров. Троллейбусным транспортом перевезено всего 65,36 млн. пассажиров, а трамвайным – 56,772 млн. Общее количество перевезенных пассажиров электротранспортом, по сравнению с 2009 г., увеличилось на 7%.