Рейсы из «Борисполя» в «Домодедово» пока не отменяли

Рейсы из аэропорта «Борисполь» в московский аэропорт «Домодедово», где сегодня прогремел взрыв, пока не отменяли. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь аэропорта Оксана ОЖИГОВА.

«Те авиакомпании, который совершают от нас рейсы в «Домодедово», их не отменяли», - сказала она. По ее словам, это авиакомпании «Сибирь» и «Трансаэро». Как сообщила О.ОЖИГОВА, в 15.30 по киевскому времени отбыл рейс «Сибири» в Домодедово. По ее словам, принимать решение относительно того, где будет посадка — в «Домодедово» или другом аэропорту - будет экипаж судна по указанию аэропорта назначения.

Ближайший рейс «Трансаэро» в «Домодедово» на 19.00 также пока не отменен, сообщила О.ОЖИГОВА.

Напомним, в результате взрыва в «Домодедово» пострадали 20 человек, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир МАРКИН.

По данным следственного управления СК РФ на транспорте, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 20 человек, а по некоторым данным, 10 человек погибли.

На место происшествия Выехала группа следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

Взрыв произошел в международном терминал «Домодедово» в 16.40 по московскому времени.