Херсонский морпорт направит 5,7 млн. грн. на закупку новой техники

ГП "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП) планирует в 2011 году закупить новую технику на сумму 5,738 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХМТП.

Согласно сообщению, в этом году планируется закупить вилочные и ковшевые автопогрузчики, грейферы для сульфатных грузов и зерна. Также планируется приобрести гидравлический пресс, компрессорную установку, деревообрабатывающие станки и тракторные прицепы.

Кроме того, ХМТП намерен приобрести лодку с мотором для песчаного карьера порта.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт занимается перевалкой генеральных, навалочных и насыпных грузов. Более 40% из них - минеральные удобрения и химические грузы, еще 40% занимает перевалка зерновых.

Проектная мощность порта - 4 млн. т грузов в год.