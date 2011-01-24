Черкасский горсовет выкупит помещение речвокзала за 2 млн. 200 тыс. грн.

Черкасский горсовет выкупит помещение Черкасского речного вокзала за 2 млн. 200 тыс. грн.

Как сообщил городской глава Черкасс Сергей ОДАРИЧ изданию Gazeta.ua, принять вокзал в коммунальную собственность планируется в апреле, а уже летом начнется его реконструкция. Разрешение на выкуп здания речного вокзала за бюджетные средства горсовет дал в прошлом году. Процесс выкупа затянулся, поскольку помещение находилось под залогом.

К реконструкции здания вокзала городская власть планирует привлечь инвестора, который восстановит прогулочные рейсы на острова и по Днепру. Кроме того, на Черкасском речном вокзале планируют сделать стоянку-причал для яхт, поскольку город планирует принимать на зимовку, в частности, плавсредства киевлян, водному транспорту которых физически не хватает места в Киеве.