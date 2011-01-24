«Трансаэро» сообщает о стабильной работе

Компания «Трансаэро», самолет которой из Одессы сел в московском аэропорту «Домодедово» незадолго до взрыва, сообщает о стабильной работе.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве компании в Украине.

По словам собеседника агентства, никто из пассажиров компании не пострадал.

«Трансаэро» осуществляет вылеты из «Домодедово» и посадки в нормальном режиме», - отметили в представительстве.

Как сообщили в компании, последний самолет вылетел из «Домодедово» в Киев в 17.50 по московскому времени.

Как сообщал УНИАН, незадолго до взрыва в московском аэропорту «Домодедово», в 16.05, сел самолет из Одессы.

По данным следственного комитета, взрыв в «Домодедово» произошел сегодня в 16 часов 32 минуты по московскому времени в зале прилета, в частности, в месте выдачи багажа.

По последним данным, погиб 31 человек, 130 пострадали, причем 20 из них - в тяжелом состоянии.

По данным российских СМИ, смертник подорвал себя около кафе "Азия", где обычно собираются встречающие. По данным различных источников, мощность взрыва составила от пяти до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена поражающими элементами.

По факту теракта возбуждено уголовное дело. Уже объявлены в розыск трое подозреваемых.