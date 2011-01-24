В аэропортах России введен особый режим

Для обеспечения безопасности на транспорте Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал указание Министерству транспорта совместно с МВД и ФСБ ввести особый режим в аэропортах и аэровокзалах, на всех крупных транспортных узлах.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе Кремля, об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил на экстренном совещании в связи со взрывом в аэропорту «Домодедово».

Президент России поручил председателю Следственного комитета России Александру БАСТРЫКИНУ создать следственную группу для расследования случившегося; генеральному прокурору Юрию ЧАЙКЕ – провести проверку соблюдения требований нормативных актов, законов, направленных на обеспечение безопасности крупных транспортных узлов.

Минздравсоцразвития и МЧС поручено организовать безотлагательную медицинскую помощь пострадавшим.

«Дмитрий МЕДВЕДЕВ выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в московском аэропорту «Домодедово» погиб 31 человек, еще 130 - пострадали.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.

По данным российских СМИ, смертник подорвал себя около кафе "Азия", где обычно собираются встречающие. По данным различных источников, мощность взрыва составила от пяти до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена поражающими элементами.

По факту теракта возбуждено уголовное дело. Уже объявлены в розыск трое подозреваемых.