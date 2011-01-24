«Домодедово» работает в штатном режиме - пресс-служба аэропорта

Московский аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме, принимает и выпускает воздушные суда, несмотря на совершенный сегодня днем теракт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Московский аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме, принимает и выпускает воздушные суда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел в 16.32 мск в международном прилете общей зоны, куда лица, не являющиеся пассажирами, имеют свободный доступ.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте или они отправляются в больницы города.

Также работают телефоны «горячей» линии: 8(495)644-40-66, 8(495)795-35-26 - телефон для родственников пострадавших.

Ранее российские агентства сообщали, что ряд самолетов сразу после теракта были перенаправлены в другие аэропорты Москвы.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в московском аэропорту «Домодедово» погиб 31 человек, еще 130 - пострадали.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.

По данным российских СМИ, смертник подорвал себя около кафе "Азия", где обычно собираются встречающие. По данным различных источников, мощность взрыва составила от пяти до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена поражающими элементами.

По факту теракта возбуждено уголовное дело. Уже объявлены в розыск трое подозреваемых.