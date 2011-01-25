Сомалийские пираты захватили судно „MV Beluga Nomination”, на борту которого есть украинцы

Сомалийские пираты захватили судно „MV Beluga Nomination”, среди членов экипажа которого есть граждане Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, по данным Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, судно „MV Beluga Nomination” (флаг Антигуа и Барбуда, оператор – „Beluga Fleet Management GMBH”, ФРГ) было захвачено сегодня, 24 января, в Аравийском море за 100 км от Сейшельских островов.

В состав экипажа входят 12 человек: граждане Украины, России, Филиппин и Польши. В то же время точное количество граждан Украины неизвестно. В настоящее время это выясняется Генконсульством Украины в Гамбурге, отметили в МИД.

Генконсульству Украины в Гамбурге и Посольству Украины в Кении поручено установить контакт с компанией-оператором и отслеживать дальнейшее развитие ситуации вокруг захваченного судна.

Дело находится на особом контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.