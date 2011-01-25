Убытки ДЖД от пассажирских перевозок дальнего следования составили 327 млн. грн.

В 2010 году убытки Донецкой железной дороги от пассажирских перевозок дальнего следования составили свыше 327 млн. грн, что на 3,6 млн. грн. (1,1%) больше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в 2010 году в дальнем сообщении пассажирскими поездами формирования Донецкой железной дороги перевезено свыше 10,3 млн. человек, что на 3,2 тыс. больше, чем за 2009 год. Ежесуточно курсировал в среднем 31 пассажирский поезд. Работники пассажирской службы полностью удовлетворили спрос на перевозку, обеспечивая надлежащие качество обслуживания пассажиров и безопасность движения поездов, отмечается в сообщении.

С традиционными пиковыми перевозками в период летних отпусков и новогодних праздников удалось справиться благодаря введению дополнительных поездов на самые популярные маршруты во Львов, Киев, Симферополь и Москву. Также в прошлом году был введен маршрут Донецк - Ворохта.