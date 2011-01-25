Услугами украинских авиакомпаний в 2010 г. воспользовались более 6 млн. пассажиров

В течение 2010 года услугами 32-х украинских авиакомпаний воспользовались 6 млн. 106 тыс. 500 человек, темп роста по сравнению с 2009 годом составил 19%.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, значительное увеличение общих объемов обеспечено, прежде всего, за счет развития международных воздушных перевозок. Регулярные пассажирские перевозки в 2010 году выполняли 10 украинских авиакомпаний по 128 маршрутам в 46 стран мира. Следует отметить, что количество перевезенных пассажиров на регулярных международных линиях увеличилось не только по сравнению с 2009 годом (на 27,7%), но и почти на 21% превысило уровень докризисного 2008 года и составило 3 млн. 46 тыс. 700 человек.

Как отмечают в министерстве, на протяжении 2010 года украинскими авиаперевозчиками начата эксплуатация на регулярной основе 22 новых международных воздушных линий, соединивших города Украины со столицами и деловыми центрами мира, а также всемирно известными курортами.

В столицу Украины начали выполнение регулярных полетов иностранные авиакомпании «Air Malta», «Air Moldova», «Tajik Air», «RusLine», «Yakutiya». Услугами иностранных регулярных авиаперевозчиков за отчетный год воспользовалось около 3,2 млн. пассажиров. Всего в Украину выполняли регулярные полеты 52 иностранных авиакомпании из 34 стран мира по 83 маршрутам.

Кроме того, объем международных чартерных авиаперевозок увеличился. по сравнению с 2009 годом, почти на 20% и достиг 2 млн. 97 тыс. 600 пассажиров.

Что касается пассажирских авиаперевозок на внутреннем рынке, то в 2010 году количество перевезенных пассажиров почти достигло прошлогоднего уровня и составило 962,2 тыс. пассажиров, из которых 93,9% перевезено регулярными рейсами. Регулярные полеты между городами Украины осуществляли восемь авиакомпаний по 20 маршрутам в 13 городов.

Также за 2010 год перевезено 87,9 тыс. тонн против 85,1 тыс. тонн годом ранее. Грузовые перевозки в этом году осуществляли 18 отечественных авиакомпаний. Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний в 2010 году обслуживали 28 украинских аэропортов и аэродромов: пассажиропотоки через отечественные аэропорты выросли на 14,4%, почтовые грузопотоки - на 7,1% и составили, соответственно, 10,2 млн. пасс. и 42,5 тыс. тонн.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) в течение года обслужило 457,4 тыс. полетов (в 2009 г. - 397,1 тыс.). Количество обслуженных полетов, выполненных самолетами и вертолетами авиакомпаний Украины, возросло на 21,6%, иностранными авиакомпаниями - на 13,6%.