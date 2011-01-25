Украина и РФ готовы развивать сотрудничество в преодолении террористической угрозы

Украина и Россия готовы развивать сотрудничество в интересах преодоления глобальной террористической угрозы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Главы государств, выразив удовлетворение тем, что взаимодействие соответствующих служб двух стран уже налажено, подтвердили обоюдную готовность всемерно развивать сотрудничество в интересах преодоления глобальной террористической угрозы», - говорится в сообщении.

В.ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Президенту России и всему российскому народу в связи с происшедшей трагедией и подчеркнул готовность оказать любую необходимую помощь.

Д.МЕДВЕДЕВ поблагодарил за солидарность и предложенное содействие, в свою очередь, выразив соболезнования в связи с гибелью в результате теракта в «Домодедово» гражданки Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 января в 16.32 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» (Москва) прозвучал взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 168 человек были ранены.

В результате теракта погибла гражданка Украины, украинский драматург Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.