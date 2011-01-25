Украина и Турция подписали соглашение о грузовом сообщении

Украина и Турция подписали межправительственное Соглашение об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения между странами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ был подписан сегодня в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА.

Документ должен определить порядок и формы развития сотрудничества сторон, а также предоставления необходимой помощи с целью эксплуатации и дальнейшего развития прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения между Украиной и Турцией. Кроме того, документом предусматривается создание соответствующей Совместной комиссии с целью углубления уровня взаимодействия и оперативного решения вопросов, связанных с совместной эксплуатацией международных железнодорожно-паромных переправ между портами наших стран.

Также сегодня стороны подписали ряд других документов: Соглашение о сотрудничестве между Украинским национальным информационным агентством «Укринформ» и Турецким информационным агентством "Анадолу Ажанси"; Программу реализации Меморандума о намерениях относительно сотрудничества в сферах технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и защиты прав потребителей между правительствами на 2011-2012 годы; Программу сотрудничества между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Государственным агентством Турции по вопросам атомной энергетики на 2011-2012 годы и Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции.