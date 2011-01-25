Янукович надеется на продуктивное сотрудничество с Турцией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется на успешное развитие сотрудничества с Турцией в транспортной, энергетической и туристической сферах и считает, что для этого у обеих стран есть большой потенциал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на XV совместном заседании украинско-турецкого делового совета.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что о расширении сотрудничества в транспортной сфере свидетельствует присоединение Турции к международному железнодорожному проекту «Викинг».

Также Президент отметил, что сейчас, когда экономика Турции активно развивается, увеличивается ее потребность в энергоресурсах, и Украина может активно способствовать в решении этого вопроса. «Здесь возможности Украины могут быть использованы в двух сферах: поставки электроэнергии и привлечение к строительству объектов энергетического комплекса в Турции. Имея большой опыт по строительству и эксплуатации нефте- и газопроводов, Украина могла бы вместе с турецкими компаниями принять активное участие в развитии и расширении существующих трубопроводов», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что Украине в контексте подготовки к Евро-2012 интересен и полезен опыт Турции по строительству гостиничных комплексов, в частности, в Киеве, Харькове, Донецке и Львове. Также этот опыт может быть полезен в Крыму для создания современной туристической инфраструктуры.

Для более тесного сотрудничества деловых кругов Украины и Турции В.ЯНУКОВИЧ предложил проводить заседания украинско-турецкого делового совета не только в Киеве, но и в других крупных городах Украины.

В свою очередь, премьер-министр Турции Реджеп ЭРДОГАН высказал надежду, что строительные компании Турции существенно расширят свою деятельность в Украине в ходе подготовки к Евро-2012. «Мы надеемся, что наши строительные компании займут заслуженное место», – сказал Р.ЭРДОГАН.