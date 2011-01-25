«Укрзализныця» готовит 7-летнюю программу внедрения скоростных поездов

«Укрзализныця» по поручению вице-премьер-министра Украины, министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА готовит 7-летнюю программу поэтапного внедрения скоростных дневных поездов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, одним из приоритетов развития отрасли на сегодняшний день определено системное внедрение в Украине дневного скоростного движения поездов.

«По этому приоритету строится программа. Это будет семилетняя программа поэтапного внедрения скоростных дневных, «неспальных» поездов», - отметил М.КОСТЮК.

По его словам, на первом этапе выделен коридор Львов - Донецк - Харьков для внедрения таких поездов. «Мы на первом этапе внедряем скоростной транспортный коридор Львов -Донецк - Харьков, он ложится в основу всей программы. И он будет, я бы так сказал, полигоном для испытаний на распределение маршрутов», - отметил гендиректор ведомства.

По его словам, для отрасли такое движение является важным также и с экономической точки зрения, так как значительно сокращаются расходы на содержание подвижного состава, и эффективность использования подвижного состава улучшается в разы. «Это хороший европейский опыт для страны, где главные межрегиональные маршруты имеют расстояние 500-600 км. Международная практика говорит, что это оптимальные маршруты по расстоянию для внедрения таких дневных поездов», - отметил М.КОСТЮК.