В Одессе образовались автомобильные заторы

Из-за несвоевременной очистки дороги от снега и льда на северной окраине Одессы образовались многокилометровые заторы автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, автомобильное движение на единственной объездной дороге, по которой ГАИ разрешено движение большегрузных автомобилей в направлении авторынка «Куяльник», практически застопорилось вследствие того, что несколько грузовиков с 20-тонными контейнерами снесло в кюветы, а некоторые фуры - на обочины автотрассы. У дороги лежат также упавшие контейнеры, которые нечем поднять на рамы грузовиков.

По словом очевидцев, из-за бездеятельности городских властей по уборке снега транспортный коллапс наблюдается также на автотрассах у поселков Шевченко, Корсунцы, Красноселка.

В то же время, движение на магистрали Одесса-Киев и смежных автотрассах Одесской области открыто, сообщили УНИАН в областном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций. На автодорогах государственного значения на уборке снега работают 19 единиц техники и 22 человека личного состава, дежурит 43 единицы техники и 46 человек личного состава.

Вместе с тем, пресс-служба МЧС объявила сегодня штормовое предупреждение. Усиление ветра, резкое похолодание и гололед могут привести к осложнениям или возникновению чрезвычайных ситуаций на автодорогах, линиях электропередач, связи, коммунальных сетях, предупреждает участников движения облуправление МЧС.