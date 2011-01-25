Крюковский ВСЗ подписал контракт на поставку в Беларусь 15 вагонов

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) подписало контракт на поставку в Республику Беларусь 15 пассажирских вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления предприятия Евгений ХВОРОСТ.

По его словам, завод поставит в Беларусь 15 серийных пассажирских вагонов.

«Мы уже начали их делать», – сказал Е.ХВОРОСТ.

Ранее планировалось поставить в Беларусь в 2011 году 13 пассажирских вагонов, в 2010 году был поставлен 21 пассажирский вагон.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2010 году Крюковский вагоностроительный завод увеличил производство пассажирских вагонов в 2 раза, или на 21 вагон, – до 42 штук, а грузовых – более чем в 2,7 раза, или на 5790 штук, – до 9090 вагонов.