В Черкасской области построят авторечной терминал

В Каневе Черкасской области построят терминал "Автомобиль-река".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Каневского горсовета.

Согласно сообщению, Каневский городской совет принял решение, благодаря которому становится возможной реконструкция Каневского автовокзала и сооружение современного автовокзала и расположенного возле него причала на Днепре. Этот терминал будет одновременно и автовокзалом, и причалом.

Кроме того, Каневский горсовет предоставил госпредприятию "Ледовые арены" разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка под строительство авторечного терминала для транспорта.