В Полтавской обл. количество радиоточек сократилось на 58%
18:21, 25 января 2011Транспорт/Связь
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В Полтавской области количество радиоточек за три года сократилось на 58% – до 140,1 тыс.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, несмотря на столь печальную тенденцию, радиосеть Полтавской области является одной из крупнейших в Украине. Сеть проводного вещания области организована на базе 185 радиоузлов и опорно-усилительных станций. Если по состоянию на 1 января 2008 года сеть проводного вещания области насчитывала 241,7 тыс. радиоточек, то на начало 2011 года – 140,1 тыс.
Около 40% от общего числа линейных сооружений составляют воздушные линии, которые расположены на собственных опорах и опорах электросетей.
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