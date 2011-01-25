В Полтавской обл. количество радиоточек сократилось на 58%

В Полтавской области количество радиоточек за три года сократилось на 58% – до 140,1 тыс.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, несмотря на столь печальную тенденцию, радиосеть Полтавской области является одной из крупнейших в Украине. Сеть проводного вещания области организована на базе 185 радиоузлов и опорно-усилительных станций. Если по состоянию на 1 января 2008 года сеть проводного вещания области насчитывала 241,7 тыс. радиоточек, то на начало 2011 года – 140,1 тыс.

Около 40% от общего числа линейных сооружений составляют воздушные линии, которые расположены на собственных опорах и опорах электросетей.