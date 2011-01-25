Число пользователей мобильного ШПД в мире выросло на 30% - Ericsson

В 2010 году число пользователей мобильного широкополосного доступа в Интернет (ШПД) по всему миру выросло на 30% и достигло отметки в 500 млн., или около 10% от общего числа абонентов мобильной связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Ericsson.

В компании ожидают, что «бурное развитие мобильного ШПД продолжится в наступившем году», число пользователей высокоскоростного мобильного Интернета удвоится и уже в 2011 году достигнет одного миллиарда. Движущими силами этого процесса станут растущие продажи смартфонов и планшетов с возможностью подключения к мобильным сетям.

Согласно наблюдениям Ericsson за действующими мобильными сетями, трафик мобильной передачи данных в глобальном измерении удвоился всего за один год (между третьим кварталом 2009 года и третьим кварталом 2010 года). По прогнозам компании, в ближайшее время трафик данных в мобильных сетях будет удваиваться ежегодно. В основе этой динамики будет лежать бурный рост проникновения смартфонов и планшетов, а также рост подключений ноутбуков с помощью мобильных модемов. С другой стороны, отказ операторов от безлимитных тарифов на передачу данных и переход на дифференцированные тарифы может оказать существенное влияние на тенденцию роста трафика. Дифференцированное тарифообразование стало одним из заметных явлений минувшего года, многие операторы стали уходить от так называемых безлимитных «flat-rate» тарифов и вводить тарифные планы, где цена тарифа зависит от выделенного абоненту месячного лимита потребления или от ограничения максимальной скорости доступа.

Мобильный широкополосный доступ в 2010 году получил еще более широкое распространение: на конец года сети 3G/WCDMA охватывали уже более чем 35% населения планеты. На сегодня практически все сети WCDMA поддерживают технологию ускорения передачи данных HSPA. По итогам четвертого квартала 2010 года число пользователей HSPA достигло 7% всех абонентов мобильной связи в мире. Согласно прогнозам, к 2015 году количество подписчиков в сетях HSPA составит 35% от числа пользователей мобильной связи, или 75% всех пользователей мобильного ШПД в мире. В настоящий момент свыше 60% сетей с поддержкой HSPA способны обеспечивать скорость передачи данных до 7,2 Мбит/с. Только 2% всех HSPA-сетей в мире поддерживают скорость до 42 Мбит/с (максимальное значение скорости в действующих сетях), однако в ближайшие годы их доля будет увеличиваться.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-го (2G), 3-го (3G) и 4-го (4G) поколений.

Ericsson работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 80 000 человек. Компания основана в 1876 году, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция.