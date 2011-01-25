"МТС Украина" обеспечила создание «горячей линии» по Евро-2012

Оператор мобильной связи “МТС Украина» организовал «горячую линию» Евро-2012 для жителей Донецка и Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Номер «горячей линии» по вопросам Евро-2012 в регионе предоставлен МТС в рамках помощи Управлению по вопросам Евро-2012 Донецкой облгосадминистрации.

Теперь, чтобы узнать о последних событиях и предстоящих мероприятиях, посвященных Евро-2012, жители Донецка и области могут просто позвонить или отправить короткое текстовое сообщение на номер (095)308-2012 – «горячую линию» Управления по вопросам Евро-2012 Донецкой областной государственной администрации.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,23 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.