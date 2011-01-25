Компания Ericsson в 2010 году увеличила чистую прибыль в 2,7 раза

Чистая прибыль компании Ericsson в 2010 году выросла в 2,7 раза по сравнению с 2009 годом и составила 11,2 млрд. швейцарских крон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, увеличение чистой прибыли состоялось в основном за счет улучшения показателей прибыльности СП Sony Ericsson и снижения расходов на реструктуризацию.

Продажи Ericsson в 4-м квартале 2010 года выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В годовом исчислении данный показатель составил 29,8 млрд. швейцарских крон.

Продажи в сегменте сети выросли на 14% в годовом исчислении и на 40% – по сравнению с 3-м кварталом 2010 года, в основном за счет увеличения спроса на решения в сфере мобильного широкополосного доступа и благодаря активному развертыванию сетей 2G в Китае.

Продажи в сегменте профессиональных услуг снизились на 1% в годовом исчислении и увеличились на 20% по сравнению с 3-м кварталом 2010 года. Небольшой спад продаж в сегменте обусловлен такими факторами, как снижение количества развертываемых сетей – по причине глобальной нехватки компонентов, охватившей индустрию связи в 2010 году, а также усиления курса шведской кроны.

Продажи в области услуг по управлению сетью (Managed Services) в годовом исчислении выросли на 5%, в течение 2010 года Ericsson подписал 54 контракта на аутсорсинг управления сетью, из которых 26 соглашений были заключены в рамках продления уже существующих контрактов.

Продажи в сегменте мультимедиа также вернулись к позитивной динамике, рост в годовом исчислении составил 3%, по сравнению же с третьим кварталом 2010 года продажи увеличились на 50%, особенно успешно развивается направление решений в области управления доходами.

Справка УНИАН. Компания Ericsson основана в 1876 году, штаб-квартира располагается в Стокгольме (Швеция). Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-го (2G), 3-го (3G) и 4-го (4G) поколений. Ericsson работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 80 тыс. человек.