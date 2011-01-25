Метрополитен планирует ремонт тоннеля на станции Крещатик

КП «Киевский метрополитен» в 2011 году планирует провести капитальный ремонт пересадочного тоннеля станций «Крещатик» – «Майдан Незалежности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.

Согласно сообщению, также запланировано выполнить капитальные и текущие ремонты туннельного хозяйства, в том числе капитальный ремонт подземных переходов станций «Берестейская» и «Вырлица»; ремонт путевых стен (с заменой системы водоотвода) на станции «Республиканский стадион»; текущий ремонт подземных переходов станций «Дарница», «Святошин», «Оболонь», «Осокорки», «Харьковская», «Театральная»;

текущий ремонт сводов эскалаторных тоннелей на станциях «Шулявская», «Житомирская», «Университет», «Политехнический институт», «Республиканский стадион», «Лыбидская»; текущий ремонт кассовых залов на станциях «Лесная», «Тараса Шевченко», «Дворец Украина», «Республиканский стадион» и пр.

Кроме того, на 2011 год службой запланировано выполнить капитальный ремонт путевого хозяйства, при этом основными работами определены замена рельсов в пути общей протяженностью 3,92 км, средний ремонт 2,14 км пути и пр.