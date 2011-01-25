Доходы предприятий отрасли связи выросли на 0,9%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставления услуг в 2010 году выросли на 0,9% по сравнению с 2009 годом и составили 47 млрд. 432,7 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставления услуг населению составили 18 млрд. 29,1 млн. грн., что на 6,3% больше, чем за 2009 год.

Лидерами по доходам в отрасли в 2010 году стали операторы сотовой мобильной связи – 28 млрд. 819,8 млн. грн. (рост – 0,1%), из них 9 млрд. 110,3 млн. грн. получено за предоставление населению услуг сотовой мобильной связи (рост – 8,5%).

На вторую позицию в данном рейтинге впервые вышла компьютерная связь, потеснив местную телефонную связь. Объем доходов от предоставления услуг компьютерной связи результатам января-декабря 2010 года вырос на 26,1% и составил 4 млрд. 238,5 млн. грн., из них 2 млрд. 277,3 млн. грн. составили доходы от предоставления услуг населению (рост – 39,8%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа к Интернету, составили 3 млрд. 799,9 млн. грн. (рост – 32,6%), из них 2 млрд. 271,6 млн. грн. – населению (рост – 43,5%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 4 млрд. 233,9 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в составил 3 млрд. 958,6 млн. грн. (в т.ч. населению – 2 млрд. 536,4 млн. грн.), что на 3,9% меньше (населения – на 3,6% меньше), чем за 2009 год. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за 2010 год составил 275,3 млн. грн. (в т.ч. населению – 243 млн. грн.), что на 4% меньше (населения – на 3,4% меньше), чем за 2009 год.

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в 2010 году составил 3 млрд. 972,2 млн. грн. (из них 1 млрд. 753,6 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи снизился на 13,7% (в т.ч. населению – на 14,1%) по сравнению с 2009 годом.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге занимает почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи за 2010 год вырос на 4,4% и составил 2 млрд. 940,9 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 577,5 млн. грн. (рост – на 5,4%).

Доход предприятий отрасли связи от предоставления услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в 2010 году составил 1 млрд. 918,7 млн. грн., что на 6,6% превысило показатель за 2009 год. При этом доходы предприятий от предоставления услуг кабельного телевидения составили 1 млрд. 357,7 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 329,2 млн. грн.), что на 5,7% больше, чем за 2009 год.

Доходы от предоставления услуг других видов связи в 2010 году составили менее 500 млн. грн.: доход от надзора и контроля использования радиочастотного ресурса – 449,4 млн. грн. (рост – 13,8%); от курьерской деятельности – 306,9 млн. грн. (рост – 8,1%); от проводного вещания – 201,6 млн. грн. (рост – 4,3%); от IP-телефонии – 158,2 млн. грн. (рост – 5,5%); от специальной фельдсвязи – 128,3 млн. грн. (рост – 14,4%); от телеграфной связи – 46,2 млн. грн. (спад – 14,6%).

В остальных видах связи доход в 2010 году составил менее 15 млн. грн.