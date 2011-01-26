В Одессе проезд в общественном транспорте подорожает на 25%

Стоимость проезда в городском общественном автотранспорте Одессы возрастет в ближайшие месяцы на 25% и составит в среднем 2 грн. 50 коп. за одну поездку.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал сегодня депутат Одесского горсовета Сергей КУШНИР, выступая на пресс-конференции от постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству, связи и морехозяйственному комплексу.

По его словам, «повышение цены на проезд связано с тем, что стоимость бензина с 2005 года выросла почти в два раза. С учетом этого, автоперевозчики требуют компенсации возросших расходов за счет повышения стоимости проезда пассажиров».

Представитель депутатской комиссии отметил, что повышение цен за проезд на городских автобусных маршрутах с 2 до 2,5 грн. будет поэтапным. «Сначала поднимут на 50 копеек, потом, возможно еще раз, - предположил депутат.

Причем «стоимость проезда в вагонах электротранспорта, видимо, также подорожает на 50 коп.», - заключил С.КУШНИР.