В аэропорту «Борисполь» сохраняются дополнительные меры безопасности, направленные на предупреждение скопления большого количества людей в аэровокзальных комплексах, на привокзальных площадях аэропорта. Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Согласно сообщению, работают дополнительные подразделения линейного отдела внутренних дел, подразделения «Беркут», кинологическая служба Комплекса авиационной безопасности.

Что касается осуществления полетов, то обе взлетно-посадочные полосы находятся в эксплуатационно состоянии. Для очистки перрона, подъездных путей и стоянок задействована дополнительная техника. Обеспечивается антиобледенительная обработка воздушных судов на вылет согласно очередности. Задержек рейсов по причине работы служб аэропорта не зафиксировано.