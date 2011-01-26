В Кировоградской области увеличен тариф на перевозку пассажиров на пригородном сообщении

В Кировоградской области тариф на перевозку пассажиров на пригородном внутриобластном сообщении увеличен с 0,18 грн. за километр до 0,22 грн. за километр.

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградской областной администрации.

Губернатор области Сергей ЛАРИН подписал распоряжение, согласно которому для субъектов хозяйствования, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, выполняющих перевозки пассажиров автобусами, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении, тариф на перевозку пассажиров установлен в размере 0,22 грн. за один километр проезда.

Тариф не включает автостанционный сбор, плату за предварительную продажу билетов, страховой платеж за страхование пассажира от несчастных случаев и налог на добавленную стоимость, начисляемый согласно законодательству.

Тарифы на перевозку одного места багажа (без учета НДС) составляют 0,90 грн. (перевозка от 1 до 100 км), и 1,80 грн. (свыше 100 км).

Раньше тариф на перевозку пассажиров в пригородном внутриобластном сообщении был установлен в размере 0,18 грн. за один километр, в междугородном внутриобластном сообщении в размере 0,16 грн. Стоимость перевозки одного места багажа была на уровне: от 1 до 100 км - 0,70 грн, свыше 100 км - 1,40 грн. (без учета НДС).