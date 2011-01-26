«Борисполь» планирует увеличить долю регулярных перевозок из аэропорта на 10%

«Борисполь» в текущем году планирует увеличить долю регулярных перевозок из аэропорта на 10%.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту. Согласно сообщению, в течение 2010 года в главном аэропортом страны были открыты новые регулярные рейсы - в Женеву, Брюссель, Копенгаген, Гамбург, Стокгольм, Любек, Будапешт, Белград, Бухарест, Сплит, Тель-Авив, Шри-Ланку, Вильнюс, Кишинев, Ригу, Москву, Нижневартовск, Екатеринбург, Краснодар, Минск, Душанбе, Ташкент, Ереван, Батуми, Алма-Аты, Донецк, Севастополь.

Согласно сообщению, с 16 января 2011 из аэропорта «Борисполь» авиакомпанией «Донавиа» начали осуществляться рейсы по маршруту Ростов-на-Дону - Борисполь - Ростов-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, в 2010 г. аэропорт «Борисполь» обслужил 6,7 млн. пассажиров — на 16% больше, количество самолето-вылетов возросло на 12% – до почти 100 тыс. рейсов.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.