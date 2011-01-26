Вице-президентом «Вадан Ярдс Океан» назначен Солониченко

Вице-президентом ПАО «Вадан Ярдс Океан» (г. Николаев) назначен Юрий СОЛОНИЧЕНКО.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что соответствующий приказ президента ПАО «Вадан Ярдс Океан» издан 21 января.

Также в сообщении сказано, что до этого назначения Ю.СОЛОНИЧЕНКО занимал должность технического директора ПАО «Вадан Ярдс Океан».

До этого данная должность была вакантной.

Справка УНИАН. ПАО «Вадан Ярдс Океан» (г. Николаев) - одно из крупнейших предприятий в судостроительной отрасли Украины. В сентябре 2000 года контрольный пакет акций ОАО «Судостроительный завод «Океан» был приобретен голландской фирмой «Дамен Шипярдс Групп». В настоящее время контрольный пакет акций принадлежит судостроительной группе Wadan Yards.

Компания строит контейнеровозы, универсальные сухогрузные суда, буксиры-снабженцы ледового класса, танкеры-химовозы, балкеры, грузовые суда большой грузоподъемности и такие уникальные суда, как многоцелевой понтон и супертанкер внутреннего плавания.

По данным ГКЦБФР, по состоянию на апрель 2010 года, 98,737% акций ПАО «Вадан Ярдс Океан» принадлежало ООО «Торговый дом – АЭЛИТА» (Россия).