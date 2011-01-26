ЮЗЖД ввела дополнительные меры безопасности на вокзалах

В связи с террористическим актом в здании аэропорта «Домодедово» в России и взрывами в Макеевке Донецкой области руководство Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) по результатам совещания с участием представителей Службы безопасности Украины, Министерства по чрезвычайным ситуациям, транспортной милиции МВД на ЮЗЖД, службы военизированной охраны и других структур приняло решение о введении дополнительных мер безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, эти меры направлены на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне скопления большого количества людей в вокзальных комплексах и на привокзальных площадях в пределах Юго-Западной железной дороги.

В частности, для обеспечения общественного порядка и безопасности пассажиров на территории вокзалов ЮЗЖД привлечены дополнительные подразделения транспортной милиции, подразделение службы военизированной охраны Юго-Западной железной дороги, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям и охранной фирмы.

Доступы на территорию вокзала, привокзальную площадь, к камерам хранения, в залы ожидания, помещения билетных касс, переходы находятся под пристальным круглосуточным видеонаблюдением. Проводятся внеплановые проверки территории вокзалов и подсобных помещений для выявления подозрительных предметов, которые могут содержать взрывное устройство. Увеличена периодичность громкоговорящего оповещения пассажиров о мерах безопасности.

Кроме того, в сообщении отмечается, что кинологическая служба военизированной охраны ЮЗЖД осуществляет дополнительное патрулирование запрещенных зон. С работниками железной дороги проведены внеплановые инструктажи относительно действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и выявления взрывоопасных предметов.

Как отмечается в сообщении, руководство ЮЗЖД надеется, что пассажиры с пониманием отнесутся к возможным неудобствам в связи с введением дополнительных мер безопасности, призывает их быть бдительными и осторожными, сообщать об опасных предметах, особенно тех, которые оставлены без присмотра, не брать у посторонних людей вещи на временное хранение. По вопросам обеспечения общественного порядка необходимо обращаться к сотрудникам вокзала и представителям правоохранительных органов.