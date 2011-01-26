В Винницкой обл. объем капремонта дорог увеличился на 22%

В Винницкой области в 2010 году объем выполненного капитального ремонта дорог увеличился на 22% по сравнению с 2009 годом – до 509,8 тыс. кв. м

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи Винницкой облгосадминистрации Инна БЕЛОВА.

Согласно сообщению, в 2010 году на объектах дорожно-мостового хозяйства области выполнено работ на сумму почти 30 млн. грн., в том числе проведен капитальный, средний и мелкий ремонт свыше 500 тыс. кв. м городских улиц и дорог, заготовлено 27,7 тыс. тонн посыпочного материала и подготовлено 214 единиц специализированной техники.

И.БЕЛОВА отметила, что в 2010 году впервые начата и выполнена работа по освещению 809 км улиц в 227 населенных пунктах области, установлено более 5 тыс. светильников. Также в течение 2010 года в области ликвидировано более 2 тыс. несанкционированных свалок и создано 9 парков площадью 53,8 тыс. кв. м.