«Киевстар» открыл 40 центров обслуживания абонентов

Компания «Киевстар» на протяжении 2010 года увеличила количество центров обслуживания абонентов на 40 единиц – до 210.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в частности, в 2010 году было открыто 14 собственных центров обслуживания компании и 26 – размещенных в эксклюзивных пунктах продаж дилеров. В целом же из 210 центров (по состоянию на конец 2010 года) 66 – собственные центры обслуживания «Киевстара», 144 – дилерские.

Также «Киевстар» предлагает своим клиентам воспользоваться услугами 196 информационных киосков в центрах обслуживания по всей Украине.

***Информационный киоск – это сенсорное устройство, обеспечивающее доступ к постоянно обновляемому перечню услуг.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет около 25 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тыс. номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.