В Донецке проезд в маршрутках подорожает на 50 коп.

В Донецке с 1 февраля на 50 копеек повышается стоимость проезда в автобусах, работающих в режиме «маршрутных такси».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского коммунального предприятия «Донгорпастранс».

Согласно сообщению, стоимость проезда повышается с 1,50-2 грн. до 2-2,50 грн. на семи ключевых маршрутах города – №№ 8, 11, 14, 22, 22-Б, 40-А и 47.

В «Донгорпастрансе» отметили, что действующие тарифы на городские маршруты, работающие в режиме маршрутного такси, действуют с января 2008 года, в связи с чем перевозчики обратились в Донецкий горсовет «с обоснованными расчетами на повышение тарифа на определенных маршрутах».

По расчетам горсовета, за два года минимальная заработная плата водительского и кондукторского состава возросла с 515 грн. до 922 грн., или на 80%, стоимость газа-метана увеличилась в 2 раза, дизельного топлива - на 66%.

Кроме того, за два последних года затраты на смазочные материалы увеличились в 5 раз, стоимость резины на микроавтобусы - на 230%, на основные узлы и агрегаты - в 3-4 раза.

«В результате только за 2010 год себестоимость перевозок пассажиров на городских маршрутах возросла в среднем на 0,5 грн.-0,75 грн.», - констатировали в «Донгорпастрансе».