Долг перед Херсоном за перевозку льготников - более 3 млн. грн.

Задолженность по компенсациям из государственного бюджета за перевозку в 2010 г. пассажиров льготных категорий в Херсоне составляет 3 млн. 91 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил мэр Херсона Владимир САЛЬДО на заседании коллегии Херсонской облгосадминистрации.

По его словам, задолженность за перевозку льготников автомобильным транспортом составляет 463 тыс. грн., водным - 701 тыс., железнодорожным - 127 тыс. грн.

Наибольшая задолженность приходится на КП "Херсонэлектротранс" - 1,8 млн. грн.