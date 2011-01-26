Директор «Крымавтотранса» взят под стражу

Сегодня арестован директор «Крымавтотранса» (Симферополь), одного из крупных крымских перевозчиков, подозреваемый в уклонении от уплаты более 1 млн. грн. налогов.

Как сообщил УНИАН источник в прокуратуре, местный суд Симферополя сегодня постановил избрать для директора «Крымавтотранса» меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2010 году по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», на основании постановления суда на днях были проведены обыски по юридическому адресу и местам проживания должностных лиц предприятия-перевозчика. Налоговики изъяли компьютерную технику, документы, 85 тыс. гривен, 3 тыс. долларов, 1 тыс. евро.

Директор предприятия скрывался от следствия и находился в розыске, но был задержан, сообщили в прокуратуре.

«Как показали проведенные налоговиками проверки, руководство предприятия, специализирующегося на перевозке пассажиров, осуществив махинации с продажей билетов и полученной от них выручкой, намеренно уклонилось от уплаты налогов», - говорится в пресс-релизе Государственной налоговой администрации в Крыму, переданном УНИАН.