Строительство четырехполосной дороги «Тернополь-Львов» начнут весной

Весной начнется строительство четырехполосной дороги «Тернополь-Львов». Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

«Такая дорога является стратегически важным объектом в контексте проведения «Евро-2012». В правительстве поддерживают идею строительства четырехполосной дороги от Тернополя к границе с Львовской областью», – заверил В.ХОПТЯН.

По его прогнозу, завершится строительство дороги до конца этого года.

Губернатор также рассказал, что, кроме того, запланировано построить объездную дорогу вокруг Теребовли.

«Еще планируется капитальный ремонт дороги вокруг Кременца и Почаева, необходимо отремонтировать и объездную дорогу Тернополя», – добавил В.ХОПТЯН.

Он также акцентировал на намерениях властей решить проблему освещения центральных дорог: «Мы уже начали освещать дорогу у направления Хмельницкого. Впоследствии будем освещать в направлениях Ровно, Ивано-Франковска и Львова», – пообещал председатель ТОГА.