У побережья Нигерии совершено нападение на греческое судно, похищен капитан-украинец

Греческие официальные лица сообщили о вооруженном нападении на греческое судно у побережья Нигерии, при котором злоумышленники похитили двух офицеров, один из которых - украинец, капитан судна, сообщает Би-Би-Си.

Два моряка-египтянина, согласно сообщению, ранены, но подробностей об их состоянии не поступало. Сообщают лишь, что угрозы их жизни нет.

Греческая портовая полиция обнародовала заявление, в котором утверждает, что нападение на грузовое судно "Персей" было совершено в среду утром, когда оно стояло на якоре у порта Онне.

Судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин, в составе экипажа - 15 человек, среди которых граждане Украины, Греции, Сирии, Египта и Филиппин, сообщает греческое ведомство.

Вооруженные нападающие забрали с собой капитана-украинца и главного механика-грека.

Это уже второе подобное нападение в этом районе за неделю.

В районе дельты Нигера, богатом на залежи нефти, уже несколько лет растет количество похищений, к которым прибегают как местные повстанцы, которые хотят перераспределения нефтяных поступлений, так и преступные группировки, требующие выкуп.