Более тысячи авиарейсов отменено в США из-за снегопада

Новый сильный снегопад, начавшийся в среду на северо-востоке США, стал причиной отмены более тысячи авиарейсов в аэропортах Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона.

По данным портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси, на которую ссылается РИА Новости, около 700 вылетов отменено в трех международных аэропортах, обслуживающих Нью-Йорк - имени Джона Кеннеди, Ла Гуардиа и Ньюарк-Либерти (штат Нью-Джерси). Еще более 300 рейсов отменено в Филадельфии, почти столько же - в Бостоне.

Сильный снегопад, обрушившийся на Северо-Восточные штаты США, по прогнозам метеорологов, продолжится до позднего вечера четверга, и в связи с этим авиационные службы предупреждают о возможности отмены и задержки еще большего количества вылетов. Пока аэропорты Нью-Йорка продолжают работу и не объявляют о закрытии, однако в среднем задержка с приемом и отправкой самолетов уже составляет от полутора до двух часов. Из-за снегопада службам аэропорта требуется дополнительное время для обработки лайнеров антиобледенительной жидкостью.

Перебои возникли и в железнодорожном и междугороднем автобусном сообщении в регионе. Синоптики прогнозируют, что за ночь в Нью-Йорке выпадет от 20 до 30 см снега. Еще больше осадков ожидается в соседнем штате Коннектикут. Бостон ожидает не менее 35 сантиметров осадков.

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг из-за снегопада уже объявил о введении особого положения в городе, что подразумевает экстренный режим работы коммунальных служб и принудительную эвакуацию автотранспорта, мешающего уборке снега, за счет владельцев. О введении чрезвычайного положения пока не объявлено, однако власти города не исключают такой возможности.