British Airways и Iberia завершили слияние и создали International Airlines Group

В начале текущей недели было официально завершено слияние британской авиакомпании British Airways и испанской Iberia и International Airlines Group (IAG) была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе представительства British Airways в Украине.

Согласно сообщению, 24 января состоялась инаугурация Международной группы авиакомпаний (International Airlines Group, IAG), которая образовалась путем слияния британской British Airways и испанской Iberia. Главой новой организации стал Вилли УОЛШ (бывший генеральный директор British Airways).

Как отмечается в сообщении, оба перевозчика сохранят свои брэнды, а новообразованная компания будет перевозить более 62 миллионов человек в год в более чем 250 точек по всему миру. У пассажиров IAG появится более широкий выбор направлений и стыковочных рейсов за счет комбинации большой сети маршрутов British Airways по Северной Америке и Азии и Iberia по Латинской Америке. Штаб-квартира новой компании будет находиться в Лондоне, а собрания совета директоров будут проводиться в Мадриде.

"Первые авиакомпании, которые вступили в группу, British Airways и Iberia, усилят свои лидерские позиции на рынке и расширят карту полетов. Слияние приведет к ежегодной прибыли в 400 млн. евро и принесет выгоду как акционерам British Airways и Iberia, так и клиентам и сотрудникам авиакомпаний», - сообщил В.УОЛШ. По его словам, группа авиакомпаний IAG будет расширяться. «Наша цель - привлечь в группу еще больше авиакомпаний-партнеров. Сегодня мы сделали первый шаг на пути к созданию успешной многонациональной группы авиакомпаний", - сказал он.

Напомним, в 2010 г. British Airways и Iberia также получили разрешение Европейского Союза и Министерства транспорта США на ведение совместного бизнеса с American Airlines на трансатлантических маршрутах.

Эта консолидация предоставила пассажиром возможность путешествовать по всей объединенной сети маршрутов трех перевозчиков, которая охватывает более 500 направлений по всему миру.

Справка УНИАН. Вritish Airways – одна из крупнейших авиакомпаний мира. Первый рейс British Airways по маршруту Лондон-Киев-Лондон состоялся 3 июня 1996 года. На сегодня самолеты под флагом британского авиаперевозчика соединяют обе столицы ежедневно.

Iberia Airlines — национальный авиаперевозчик Испании, член альянса Oneworld с 1999 г. Базовый аэропорт — Мадрид-Барахас.