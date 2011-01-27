«Укртелеком» расширил международный роуминг в ряде стран

«Укртелеком» расширил международный роуминг мобильной связи (ТМ Utel) для своих абонентов в Германии, Грузии, в Объединенных Арабских Эмиратах, Танзании и на Филиппинах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В Германии и Грузии абоненты могут воспользоваться мобильным Интернетом в сетях немецкого Telekom Deutschland, который предоставляет услуги под брендом T-Mobile, и грузинского Geocell, бренд Geocell.

Услугами голосового роуминга абоненты «Укртелекома» могут воспользоваться в Объединенных Арабских Эмиратах, Танзании и на Филиппинах. В ОАЕ роуминг-партнером компании стал оператор Emirates Telecommunications Corporation, который предоставляет услуги под брендом etisalat. На Филиппинах услуги связи доступны абонентам в сети оператора Globe Telecom (бренд Globe), а в Танзании партнером Укртелекома стал Zanzibar Telecom (бренд ZANTEL).

Сегодня услуги международного роуминга для абонентов мобильной связи «Укртелекома» доступны в более чем 70 странах мира. При этом абонентам мобильной связи «Укртелекома» доступен мобильный Интернет в более чем 45 странах мира.