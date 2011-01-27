Компьтерный глюк стал причиной задержки рейсов скандинавской SAS

Рейсы Scandinavian Airlines отправлялись с опозданием в четверг из-за проблем в компьютерной системе авиакомпании, сообщило Рейтер.

Неполадки, мешавшие сотрудникам проводить регистрацию на рейсы, устранены.

"Была проблема с системой регистрации, и мы не могли регистрировать пассажиров. Система не работала примерно полтора часа", - сказал пресс-секретарь компании Андерс Линдстрем. "Это было на всех рейсах SAS... Сейчас все налажено, и мы изучаем, как это произошло".