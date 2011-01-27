Компьтерный глюк стал причиной задержки рейсов скандинавской SAS
12:54, 27 января 2011Транспорт/Связь
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Рейсы Scandinavian Airlines отправлялись с опозданием в четверг из-за проблем в компьютерной системе авиакомпании, сообщило Рейтер.
Неполадки, мешавшие сотрудникам проводить регистрацию на рейсы, устранены.
"Была проблема с системой регистрации, и мы не могли регистрировать пассажиров. Система не работала примерно полтора часа", - сказал пресс-секретарь компании Андерс Линдстрем. "Это было на всех рейсах SAS... Сейчас все налажено, и мы изучаем, как это произошло".
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