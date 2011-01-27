Информация о заминировании Киевского метро не подтвердилась - милиция

Информация о заминировании Киевского метрополитена не подтвердилась: взрывных устройств или опасных веществ в метро не обнаружено.

Как сообщили УНИАН в охране столичного метрополитена, сегодня приблизительно в 7.30 на телефон 102 поступило анонимное сообщение о заминировании метро.

В связи с тем, что звонивший по телефону не сообщил о конкретном месте, где якобы заложено взрывное устройство, проверялись все 43 станции метро, подсобные помещения, прилегающая к входам на станции территория. В целом в проверках было задействовано 3030 сотрудников милиции, военнослужащих Внутренних войск МВД Украины и персонал метрополитена.

Во время проверки метрополитен работал в штатном режиме.

Эвакуация людей не проводилась.

Сейчас милиция устанавливает личность звонившего по телефону.