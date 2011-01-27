Кременчугский автосборочный завод начнет выпуск SsangYong Korando

ООО "Кременчугский автосборочный завод" (Кременчуг, Полтавской обл.), входящее в состав корпорации "АИС", в феврале т.г. начнет серийный выпуск автомобилей SsangYong Korando.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, в феврале с конвейера завода сойдут 60 автомобилей SsangYong Korando.

"В 2011 году завод планирует собрать до 500 штук этих автомобилей", - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Справка УНИАН. Совместное украинско-российское предприятие "Кременчуг-автоГАЗ" перерегистрировано в июле 2001 года в ООО "Кременчугский автосборочный завод". В 2000 году основным учредителем и генеральным дилером предприятия стала корпорация "Автоинвестстрой" (в настоящее время - "АИС"). Мощность завода составляет 40 тыс. автомобилей в год. В настоящее время предприятие собирает китайские легковые автомобили Geely и корейские внедорожники SsangYong.

"Кременчугский автосборочный завод" в 2010 г. увеличил выпуск автомобилей в 1,7 раза - до 6 тыс. 341 автомобилей.