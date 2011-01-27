Украина и РФ будут координировать строительство пунктов пропуска на границе

Украина и Россия будут координировать работу по строительству и реконструкции пунктов пропуска на совместной границе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сказал заместитель министра регионального развития России Максим ТРАВНИКОВ.

«На сегодняшний момент достаточно много пунктов пропуска и каждая сторона обустраивала их по своей схеме. В результате у нас были пункты, которые были с российской стороны обустроены, а с украинской нет, и наоборот. У нас стояли построенные комплексы, которые не эксплуатировались, а с другой стороны было чистое поле», - сказал М.ТРАВНИКОВ.

По его словам, для согласования этих вопросов раньше контактов было минимум, но сейчас готовится межведомственное соглашение между Росграницей и несколькими органами власти Украины, которые отвечают за пограничные вопросы.

М.ТРАВНИКОВ отметил, что это соглашение будет регламентировать синхронную работу на пунктах пропуска. «Это включает в себя перспективные планы развития, чтобы одновременно обустраивали эти пункты, во-вторых, чтобы мощность этих пунктов соответствовала тем нагрузкам, которые на них приходятся, и совпадала с обеих сторон», - сказал он.

Как сказал М.ТРАВНИКОВ, в первую очередь внимание будет уделено тем пунктам пропуска, где скапливаются очереди, особенно летом.

По его словам, уже есть хорошая инфраструктура на некоторых пунктах пропуска, но она не совпадает по мощностям. Например, с одной стороны - 5 полос, а с другой - 12, что ведет к образованию очередей.

М.ТРАВНИКОВ сообщил, что в России заканчивается подготовка новой госпрограммы по обустройству границы, где указаны все пункты пропуска, которые подлежат реконструкции.

Он также считает, что в создании очередей на границе виноваты в одинаковой степени как украинская, так и российская сторона. «Все виноваты, такая ситуация возникает когда нет диалога», - сказал М.ТРАВНИКОВ.