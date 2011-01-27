Киевсовет отменил бесплатный проезд в метро пенсионеров, инвалидов и других льготников

По решению Киевсовета отменен бесплатный проезд в метро пенсионеров, инвалидов и других льготных категорий граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

Как отмечается в сообщении, «согласно решению Киевского городского совета от 30.12.2010 № 573/5385 «О бюджете города Киева на 2011 год» (дополнение № 19), утратило действие решения Киевского городского совета от 30.09.2008 № 377/377 с изменениями и дополнениями, относительно бесплатного проезда пенсионеров и инвалидов г. Киева; лиц, не имеющих права на пенсию; многодетных семей, на воспитании которых три и более несовершеннолетних ребенка; неработающих лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами; малообеспеченных лиц, проживающих вместе с инвалидом I и II группы или в результате психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского заведения нуждается в постороннем уходе.

В связи с этим с 28 января 2011 года пассажиры вышеуказанных категорий платят за проезд в метрополитене согласно действующему тарифу».

Вместе с этим КП «Киевский метрополитен» информирует, «что и в дальнейшем имеют право пользоваться бесплатным проездом в метрополитене ветераны труда Украины, дети войны, инвалиды по зрению и с поражением опорно-подвижного аппарата 1, 2 групп и их сопровождающие».