Азаров поручил органам исполнительной власти реализовать Концепцию электронного управления

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил правительству и другим центральным органам исполнительной власти осуществить ряд мероприятий, направленных на реализацию Концепции электронного управления в Украине на 2011–2012 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкоминформнауки.

В частности, на протяжении февраля 2011 года должны быть подготовлены и поданы проекты распоряжения Кабинета министров Украины «Об утверждении Концепции Общегосударственной программы внедрения электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи» и постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении технического регламента электронного документооборота в органах исполнительной власти». В тот же срок необходимо утвердить план мероприятий по реализации Концепции электронного управления в Украине на 2011–2012 годы, а в апреле – подать проект закона Украины «Об информационной системе «Электронное правительство».

Как отметили в Госкоминформнауки, до ноября 2011 года в Украине будут внедрены стандарты ЕС относительно технического регламента электронного документооборота, а также обеспечено функционирование автоматизированной системы «Единое окно представления электронной отчетности».

Кроме того, предложенные технологические решения помогут модернизировать систему управления дорожным движением в Киеве.

Также в этом году в Украине будет создан национальный центр учета коммунальных платежей, что поможет систематизировать и сделать прозрачнее расчеты за услуги ЖКХ.

Отдельное внимание уделено инициативам, направленным на приведение украинской системы образования в соответствие с потребностями современной информационной экономики. Так, в программы общеобразовательных школ планируется включить учебную дисциплину «Основы инфокоммуникаций» и издать учебное пособие по этой дисциплине. Также на коллегии Министерства образования, науки, молодежи, семьи и спорта, будет рассмотрен вопрос относительно внесения изменений в перечень направлений, по которым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях (квалификационный уровень бакалавра) и внесения в Национальный классификатор новых квалификаций для специалистов области знаний «Информационно- коммуникационные технологии».

В ближайшее время, по данным Госкоминформнауки, будет утверждена целевая национально-культурная программа создания единой информационной библиотечной системы «Библиотека – XXI».