На ЛЖД сократилось количество случаев непроизводственного травматизма

В 2010 году на Львовской железной дороге удалось сократить количество случаев непроизводственного травматизма: в течение года на магистрали зафиксировали 110 таких случаев против 116 годом ранее.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, уменьшилось и количество травмированных граждан (126 человек в 2010 году против 139 чел. в 2009 году). В течение 2010 года 63 человека были травмированы смертельно (в 2009 г. таких случаев было 65).

Основными причинами травм были нарушения правил пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры - хождение по путям, переход пути в неустановленном месте, переход пути под вагонами и др.

Особо опасными остаются дорожно-транспортные происшествия, которых в прошлом году на железной дороге произошло 8 (травмировано 14 человек, из них 5 - смертельно). Три таких трагедии вызвали групповые травмирования людей. Все без исключения ДТП произошли по вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения, в частности, в части пересечения железнодорожных переездов.

Как отмечается в сообщении, анализируя прошедший год, железнодорожники не только продолжают проведение всех мероприятий по обеспечению безопасности граждан, интенсифицируют профилактически-разъяснительную работу, работают со школьниками и учащимися, обращаются к пассажирам на вокзалах и станциях, но и делают более разнообразным комплекс профилактических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, с начала этого года в Украине ужесточена ответственность за вмешательство в работу железнодорожного транспорта. В частности, речь идет о повышении размеров штрафных санкций. Размеры штрафов за наиболее распространенные правонарушения на железнодорожном транспорте выросли более, чем в четыре раза. Если раньше за переход железнодорожного пути в неустановленном месте с правонарушителя взимали не более 17 грн. штрафа, то теперь за такое нарушение нарушитель платит в 10 раз больше.

Установлены следующие размеры штрафных санкций: за самовольный проезд в грузовых поездах штраф составляет от 119 до 255 грн; повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи обойдется нарушителю от 170 до 510 грн; штраф за подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, составит от 255 до 680 грн.

Также предусмотрено увеличение ответственности за выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов (штраф от 34 до 170 грн.) и за повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов, стекол в локомотивах и вагонах (штраф от 170 до 510 грн.).