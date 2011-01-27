НКРС пока не принимала решения о повышении тарифов на телефонную связь

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) пока не принимала решения о повышении тарифов на услуги местной телефонной связи. Об этом говорится в заявлении комиссии, которое поступило в УНИАН.

В заявлении отмечается, что в средствах массовой информации появились сообщения относительно принятия НКРС решения о повышении размеров тарифов на услуги местной телефонной связи.

В заявлении также говорится, что «НКРС опровергает этот факт и сообщает», что 27 января 2011 г. на заседании НКРС был рассмотрен вопрос относительно изучения состояния рынка услуг местной телефонной связи с учетом обращений операторов о необходимости повышения тарифов на общедоступные услуги.

На заседании комиссии было принято решение предложить операторам телекоммуникаций предоставить предложения относительно уменьшения себестоимости услуг, в том числе за счет внедрения новых технологий мультисервисного обслуживания и радиодоступа к телекоммуникационной сети общего пользования. Подразделениям НКРС по результатам 2010 года поручено изучить состояние рынка услуг местной телефонной связи и подготовить предложения относительно направлений повышения его эффективности.

Как известно, тарифы на местную фиксированную телефонную связь регулируются государством (НКРС). НКРС в последние годы уже трижды повышала тарифы на местную фиксированную связь (в 2006, в 2008 и в 2009 гг.), в целях повышения рентабельности этого вида связи. Однако, по данным различных операторов, рентабельность так и не достигнута, и требуется очередное повышение тарифов на эти услуги до 15-25%.