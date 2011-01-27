Абонбаза мобильных операторов в Украине уменьшилась на 0,35%

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине в декабре 2010 г. по сравнению с ноябрем уменьшилась на 191,8 тыс. пользователей, или на 0,35%, и составила почти 54,01 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в результатах исследования рынка агентством iKS-Consulting, которые предоставлены агентству УНИАН.

При этом число абонентов в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, уменьшилось на 1,212 млн., или на 2,19%.

По оценкам iKS-Consulting, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец декабря 2010 года по сравнению с показателем предыдущего месяца уменьшился на 0,4 п.п. - до 118,1%.

По итогам декабря 2010 года у двух операторов - «Киевстара» и «Астелита» - количество пользователей снизилось: на 46,5 тысяч и на 230 тысяч соответственно.

По итогам декабря 2010 г. лидером по приросту абонентов как в абсолютном, та и в относительном выражении, осталась компания «Укртелеком», увеличившая число своих мобильных клиентов на 33 тысячи, или на 5,5%

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам декабря 2010 года насчитывалось почти 24,39 млн. абонентов, или 45,1% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

На втором месте – «МТС Украина», чье число абонентов в декабре выросло на 10 тыс. и составило около 18,24 млн., доля рынка – почти 33,7%.

Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - почти 9,39 млн. клиентов (17,4%).

У "Укртелекома" на конец 2010 года насчитывалась 631 тыс. абонентов, у «Телесистем Украины» - 608 тыс. (рост на 16 тыс. абонентов). Компания «Интертелеком» увеличила абонбазу в декабре 2010 г. на 22 тыс. абонентов – до 506 тыс., абонбаза ITC осталась практически без изменений (рост на 2 тыс. абонентов) и на конец 2010 года составила 335 тыс. абонентов.