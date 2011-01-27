Железные дороги Украины увеличили грузоперевозки на 19%

Железные дороги Украины за первые 27 дней января увеличили грузоперевозки, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, более чем на 19% - до свыше 30 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

«Итоги работы за первые 27 дней текущего года для железных дорог Украины являются обнадеживающими. Мы на сегодняшний день с начала месяца перевезли уже свыше 30 млн. тонн грузов и свыше 31 млн. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост по грузам составляет свыше 19%, объемы перевозок по пассажирам фактически остаются на уровне прошлого года», - сказал он.

По словам В.ЧОРНОГО, наиболее приятной новостью является для железнодорожников то, что еще большими темпами идет рост транзитных перевозок, которые являются наиболее доходным видом перевозок. «Мы с начала года перевезли более 4,5 млн. тонн транзита, что на 1 млн. тонн больше, если сравнивать с прошлым годом. Конечно, благодаря этому железные дороги Украины на сегодня имеют такие стабильные как эксплуатационные, так и финансово-экономические показатели», - сказал он.

По словам В.ЧОРНОГО, таким образом, работа в январе показывает, что экономика Украины выходит из кризиса. «Это вселяет в нас определенный оптимизм, учитывая что январь - месяц, где много праздников, и, несмотря на это, предприятия Украины сделали серьезный старт», - сказал он.

По его мнению, на хорошую работу в январе повлиял в целом ряд факторов: и оживление экономики, и хорошая погода, а также - усилия «Укрзализныци» по повышению качества эксплуатационной работы, в частности, внедрение электронного документооборота.

Как отметил В.ЧОРНЫЙ, в феврале прогнозируется также значительный рост по грузоперевозкам по сравнению с февралем 2010 года. «В феврале мы, по опыту прошлых лет, имеем стабильные объемы перевозок. Они еще не такие, как во 2-м квартале года, но мы уже рассчитываем, что с начала февраля будем нагружать где-то 950 тыс. тонн в сутки. Это предусмотрено нашими планами, и это также значительно больше, чем в феврале 2010 г.», - сказал В.ЧОРНЫЙ.

Напомним, перевозки грузов железными дорогами Украины в 2010 г. сравнительно с 2009 г. выросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 11,1%.