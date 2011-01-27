Минфин согласовал приказ о помесячной индексации грузовых ж/д тарифов

Министерство финансов согласовало приказ Министерства инфраструктуры Украины о помесячной индексации грузовых железнодорожных тарифов с 1 февраля 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

«Мы уже свыше 2 лет не проводили индексацию грузовых тарифов, и на сегодня идет согласование приказа об индексации тарифов в соответствующих министерствах и ведомствах. Приказ Минифраструктуры уже согласован в Минфине, в данный момент он проходит согласование в Минэкономики, и после прохождения всех необходимых процедур, предусмотренных регламентом Кабмина, индексация произойдет», – отметил он.

По словам В.ЧОРНОГО, поскольку индексацию планируется проводить помесячно на не более 2,2% в месяц, она существенно не повлияет на общий рост цен в экономике и «будет в пределах, предусмотренных макроэкономическими показателями, предусмотренными Кабмином».

При этом В.ЧОРНЫЙ объяснил, что проведение индексации обусловлено необходимостью приобретения подвижного состава под возрастающие объемы грузоперевозок. «Только в январе объемы выросли на 19%, а в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост составил 11%. Конечно, под такие объемы необходимо дополнительное количество грузовых вагонов. Кроме того, существует природный отток вагонов по срокам эксплуатации. Конечно, нам надо существенно обновить грузовой парк, в первую очередь это полувагоны», – сказал он.

По мнению В.ЧОРНОГО, также индексация будет способствовать тому, чтобы украинские вагоны возвращались из-за границы. «Безусловно, при такой индексации будет возрастать вагонная составляющая тарифа, что позитивно повлияет на повышение конкурентоспособности украинского вагона как на внутреннем, так и на международном рынке и немного выровняет экономические условия украинских операторов по сравнению с операторами стран СНГ, в первую очередь России», – отметил он.

В.ЧОРНЫЙ также напомнил, что ведется интенсивная работа относительного совместного управления парками железных дорог стран СНГ. «Используя вагоны разных форм собственности, мы получим лучший финансовый результат», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа, которым предлагает с 1 февраля т.г. поэтапное ежемесячное повышение железнодорожных грузовых тарифов на 2,2%.

Как напоминают разработчики проекта, последняя индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины проводилась в октябре 2008 года. С момента последнего повышения тарифов на перевозку грузов фактический индекс цен производителей промышленной продукции составил 125,2%, индекс потребительских цен – 125,9%.

В министерстве отмечают, что финансовое положение отрасли при условии индексации тарифов и существующих источников капитальных инвестиций, с учетом привлеченных средств, позволит в 2011 году удовлетворить потребность железных дорог только на 61,3%. Дефицит финансовых средств составит почти 10 млрд. грн.

По данным министерства, реализация нормативного акта, в случае его принятия, будет способствовать увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет, которые составят 1 млрд. 841,5 млн. грн., из них налог на прибыль – 704 млн. грн., налог на добавленную стоимость – 793,2 млн. грн.